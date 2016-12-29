На Обуховской Обороны насмерть сбили двух мужчин: одного из них автомобили переехали дважды (видео)

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«На Обуховской Обороны насмерть сбили двух мужчин: одного из них автомобили переехали дважды (видео)»

Роберт 11.01 12:24 [ + -3 – ]

А ведь всего то нужно было просто нажать на тормоз и спасти две жизни.