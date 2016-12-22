Обсуждение темы:

«Поход в гипермаркет на Выборгском шоссе закончился для пенсионерки пропажей 300 тысяч»

Такая неосмотрительность. Все сложить в одну тележку. Не понимаю только как они успели снять деньги карты. Ведь Пин-код они не знали.