Полиция задержала 17-летнего оболтуса, который спалил на Дунайском проспекте несколько торговых павильонов

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«Полиция задержала 17-летнего оболтуса, который спалил на Дунайском проспекте несколько торговых павильонов»

Тоскливый Дятел 11.01 15:50 [ + -4 – ]

Мотив один. Отсутствие серого вещества в голове, которое в просторечие называется мозгом. К сожалению, таких половина города.

НЕСТОР 11.01 16:55 [ + 2 – ]

Молодец паренёк,чистильщик от срани аульной.

Иоан Грозный 11.01 16:58 [ + 0 – ]

прошу Оболтуса выйти со мной на связь, у меня есть ещё ряд предложений