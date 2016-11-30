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На Типанова злодей в маске, угрожая пистолетом, ограбил салон сотовой связи

11:43
Тэги: нападения, разбой, московский район, деньги
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Тэги: нападения, разбой, московский район, деньги
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Общество
Обсуждение темы:
«На Типанова злодей в маске, угрожая пистолетом, ограбил салон сотовой связи»
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Тоскливый Дятел 11.01 13:01 [ + -1 ]

Похоже, это становится рутинным событием для города.

Всего комментариев - 1

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