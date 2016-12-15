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«Ранее судимый мужчина избил полицейского во время изъятия контрафактного алкоголя»

Не понимаю, как можно поднять руку на блюстителя порядка, человека в форме, который призван защищать общественные интересы. Надеюсь, что руководство поощрит сотрудника за исполнение долга, а с нарушителем проведут воспитательную работу.

А в это время под крышей этого сотрудника другие субъекты торговали беспрепятственно тем же у того же лабаза. Чем был и не доволен раннее судимый мужчина.