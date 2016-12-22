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«Юный волейболист из Белоруссии покалечился, катаясь по перилам в общежитии на Авиаконструкторов»

Во-первых, необходимо установить страховочные сетки, чтобы сорвавшись человек не получил увечий, а во-вторых, установить на перила приспособления, мешающие на них кататься. Перила должны использоваться для того, чтобы за них держаться при спуске по лестнице.