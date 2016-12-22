Юный волейболист из Белоруссии покалечился, катаясь по перилам в общежитии на Авиаконструкторов
10:57
Тэги: чп, травмы, дети, спорт, волейбол, белоруссия, приморский район
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«Юный волейболист из Белоруссии покалечился, катаясь по перилам в общежитии на Авиаконструкторов»
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