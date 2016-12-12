Полиция задержала мигранта, столкнувшего мужчину на рельсы станции метро "Площадь Александра Невского"
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Общество
Жалко узбека, возможно он единственный кормилец в семье. Вообще, правительству города стоило бы разработать программу обучения мигрантов правилам поведения в общественных местах, особенно, в метро. Уверен, если бы несчастный не приблизился к краю платформы, трагедии можно было избежать. И так узбеки постоянно падают с высоты на стройках, а теперь еще и в метро. Нужно проявить заботу о людях.
туда ему и дорога а вообще то всю эту мразоту собрать и катком проехаться по аульным(включая дятла)
С удовольствием бы дятла скинул с эскалатора, чтобы летел и его тупая башка крошилась об ступени
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18:26, 12 декабря 2016
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