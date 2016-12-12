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«Полиция задержала мигранта, столкнувшего мужчину на рельсы станции метро "Площадь Александра Невского"»

Жалко узбека, возможно он единственный кормилец в семье. Вообще, правительству города стоило бы разработать программу обучения мигрантов правилам поведения в общественных местах, особенно, в метро. Уверен, если бы несчастный не приблизился к краю платформы, трагедии можно было избежать. И так узбеки постоянно падают с высоты на стройках, а теперь еще и в метро. Нужно проявить заботу о людях.