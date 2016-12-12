Житель Ленобласти до смерти забил пенсионера и отрезал ему ухо

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Обсуждение темы:

«Житель Ленобласти до смерти забил пенсионера и отрезал ему ухо»

Всезнайка 11.01 10:38 [ + 2 – ]

По нему психушка плачет...

ССCР 11.01 11:26 [ + 1 – ]

почти все пенсы почему то становятся бухариками

Тоскливый Дятел 11.01 11:32 [ + 1 – ]

Хорошо, что не снял скальп...