Обглоданные тела мужчины и женщины нашли в заброшенном доме на Смоленке
- Крем от геморроя «Здоров»
- Электромонтажник покалечился, упав с лестницы на стройке стадиона на Крестовском острове
- Две женщины попали в больницу после ДТП на трассе под Тосно (фото)
- Открытие в лечении варикоза
- Молодой мужчина упал из окна пятого этажа в Петергофе
- На КАД опрокинулась цистерна с фекалиями, вылив содержимое на проезжую часть (фото)
- Мигрант из Узбекистана бросился в Неву с Большеохтинского моста
- На Обуховской Обороны насмерть сбили двух мужчин: одного из них автомобили переехали дважды (видео)
- На Типанова злодей в маске, угрожая пистолетом, ограбил салон сотовой связи
- Поход в гипермаркет на Выборгском шоссе закончился для пенсионерки пропажей 300 тысяч
- Ранее судимый мужчина избил полицейского во время изъятия контрафактного алкоголя
- Юный волейболист из Белоруссии покалечился, катаясь по перилам в общежитии на Авиаконструкторов
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Этот дом хорошо известен-второй от угла перед Уральским мостом и угол 8 линии.Накрыт сеткой и пустует -20 лет.Месторасположение отличное,но почему то инвесторам его не отдают.А бездомные ,судя по описанию,пара женщины и мужчины хорошо известны,они раньше ходили вместе с черной собакой,собирали бутылки,абсолютно безобидные люди.Вначале они жили в одноэтажном домике на набержной Макарова,напротив отеля-их оттуда выгнали и они переселились в этот дом.Собака видимо умерла или погибла раньше,потому что потом они стали ходить одни.Печально,что в городе ,пережившим блокаду,к людям такое равнодушие со стороны властей,а ещё за долги будут отбирать единственное жильё.Новые бомжи на подходе.Своим не помогаем,за чужих-воюем.Страшный конец.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:26, 12 декабря 2016
на новости
А родителям пострадавшего мальчика, надо серьезно заняться воспитанием сына, а то у него обострится ненависть к собакам, вырастет догхантерем в «Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово»