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«Обглоданные тела мужчины и женщины нашли в заброшенном доме на Смоленке»

Этот дом хорошо известен-второй от угла перед Уральским мостом и угол 8 линии.Накрыт сеткой и пустует -20 лет.Месторасположение отличное,но почему то инвесторам его не отдают.А бездомные ,судя по описанию,пара женщины и мужчины хорошо известны,они раньше ходили вместе с черной собакой,собирали бутылки,абсолютно безобидные люди.Вначале они жили в одноэтажном домике на набержной Макарова,напротив отеля-их оттуда выгнали и они переселились в этот дом.Собака видимо умерла или погибла раньше,потому что потом они стали ходить одни.Печально,что в городе ,пережившим блокаду,к людям такое равнодушие со стороны властей,а ещё за долги будут отбирать единственное жильё.Новые бомжи на подходе.Своим не помогаем,за чужих-воюем.Страшный конец.