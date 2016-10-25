В Петербурге "мамаша" пять лет развращала собственную дочь

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«В Петербурге "мамаша" пять лет развращала собственную дочь»

МИФОДИЙ 11.01 10:23 [ + 8 – ]

Если в ванной мочалкой ей попу тёрла не факт что развратные действия...

Всезнайка 11.01 10:33 [ + 8 – ]

Да ну,фигня...хочет просто от мамаши избавиться и квартиру себе захапать...

Иоан Грозный 11.01 10:38 [ + -1 – ]

если б мужик, ..-"парвать,убить,засадить,кастрировать, лошадьми разорвать.., " а баба...отпустить, пальчиком погрозить

Тоскливый Дятел 11.01 11:38 [ + -4 – ]

Неужели такое возможно.

12345 11.01 11:45 [ + 2 – ]

Развратные действия. Может, порнушку снимала с дочкой?

Роберт 11.01 12:29 [ + 2 – ]

Это что то новенькое в этом банальном сериале, наверно денег на наркоту не давала и в школу заставляла ходить. Обычно на надоевших папиков такое пишут, а тут на родную мамку.

Saymon Grapes 11.01 12:31 [ + 1 – ]

Скоро предстояла взрослая жизнь (18 лет) и мать хотела выпереть "птенца из гнезда", а "птенец" решила схитрить...