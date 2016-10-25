В Петербурге "мамаша" пять лет развращала собственную дочь
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Общество
Если в ванной мочалкой ей попу тёрла не факт что развратные действия...
Да ну,фигня...хочет просто от мамаши избавиться и квартиру себе захапать...
если б мужик, ..-"парвать,убить,засадить,кастрировать, лошадьми разорвать.., " а баба...отпустить, пальчиком погрозить
Это что то новенькое в этом банальном сериале, наверно денег на наркоту не давала и в школу заставляла ходить. Обычно на надоевших папиков такое пишут, а тут на родную мамку.
Скоро предстояла взрослая жизнь (18 лет) и мать хотела выпереть "птенца из гнезда", а "птенец" решила схитрить...
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18:26, 12 декабря 2016
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А родителям пострадавшего мальчика, надо серьезно заняться воспитанием сына, а то у него обострится ненависть к собакам, вырастет догхантерем в «Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово»