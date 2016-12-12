12-летнюю девочку изнасиловали в отеле на Московском
- Крем от геморроя «Здоров»
- Электромонтажник покалечился, упав с лестницы на стройке стадиона на Крестовском острове
- Две женщины попали в больницу после ДТП на трассе под Тосно (фото)
- Открытие в лечении варикоза
- Молодой мужчина упал из окна пятого этажа в Петергофе
- На КАД опрокинулась цистерна с фекалиями, вылив содержимое на проезжую часть (фото)
- Мигрант из Узбекистана бросился в Неву с Большеохтинского моста
- На Обуховской Обороны насмерть сбили двух мужчин: одного из них автомобили переехали дважды (видео)
- На Типанова злодей в маске, угрожая пистолетом, ограбил салон сотовой связи
- Поход в гипермаркет на Выборгском шоссе закончился для пенсионерки пропажей 300 тысяч
- Ранее судимый мужчина избил полицейского во время изъятия контрафактного алкоголя
- Юный волейболист из Белоруссии покалечился, катаясь по перилам в общежитии на Авиаконструкторов
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Заманил???
эта бестолочь думала что они будут чай пить и книжку вслух читать в апарт-отеле?!
В 12 то лет мозг уже должен нормально соображать...
Предлагаю принять закон, запрещающий детям до 16 лет перемещаться по городу без сопровождения взрослых.
Артём Питерский 11.01 10:48 [ + 3 – ]
Заманил???
эта бестолочь думала------------
Эта пять, как говорится. Это ребенок ващета, а не бестолочь. И в ее возрасте наивность и отсутствие опыта - это норма. Гораздо более печально, когда 12-летний человек уже прожжен настолько, что никому не верит.
Кроме того, откуда у ребенка базовые знания об этой области, если полового воспитания в стране нет, а родители на эти темы не говорят, поскольку сами ханжи и стесняются? Дети обычно получают все знания от приятелей в подворотне и поэтому домашний ребенок, который по подворотням не шляется, вообще не имеет шанса что-то узнать и предотвратить. На Западе например как раз в курсе полового воспитания дети узнают, как распознать педофила, их учат устанавливать личные границы и говорить "нет", а не развращают. Но у нас-то скрепы не позволяют говорить о самозащите. Человек должен быть жертвой с детства.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
18:26, 12 декабря 2016
на новости
А родителям пострадавшего мальчика, надо серьезно заняться воспитанием сына, а то у него обострится ненависть к собакам, вырастет догхантерем в «Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово»