Обсуждение темы:

«12-летнюю девочку изнасиловали в отеле на Московском»

Артём Питерский 11.01 10:48 [ + 3 – ]

Заманил???

эта бестолочь думала------------

Эта пять, как говорится. Это ребенок ващета, а не бестолочь. И в ее возрасте наивность и отсутствие опыта - это норма. Гораздо более печально, когда 12-летний человек уже прожжен настолько, что никому не верит.

Кроме того, откуда у ребенка базовые знания об этой области, если полового воспитания в стране нет, а родители на эти темы не говорят, поскольку сами ханжи и стесняются? Дети обычно получают все знания от приятелей в подворотне и поэтому домашний ребенок, который по подворотням не шляется, вообще не имеет шанса что-то узнать и предотвратить. На Западе например как раз в курсе полового воспитания дети узнают, как распознать педофила, их учат устанавливать личные границы и говорить "нет", а не развращают. Но у нас-то скрепы не позволяют говорить о самозащите. Человек должен быть жертвой с детства.