В Петербурге мужчина расстрелял свою девушку во время пьяной ссоры

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«В Петербурге мужчина расстрелял свою девушку во время пьяной ссоры»

Тоскливый Дятел 11.01 11:43 [ + -1 – ]

Правилами вообще запрещено стрелять женщине в живот, а мужчине в пах. Как ему лицензию на оружие могли выдать?

Наталья Симонова 11.01 12:34 [ + -1 – ]

Дятел, на травмат лицензия не нужна..К сожалению сейчас можно легко приобрести, сей оружие..считай что у каждого в бардачке лежит, даже страшно..

Тоскливый Дятел 11.01 13:11 [ + -1 – ]

Наталья, не путайте с пневматикой. Без лицензии Вы на травмат можете посмотреть только на витрине, Вам его даже в руки не дадут подержать.

Иванов1 11.01 14:01 [ + 0 – ]

Слабенький мужик, руками то с бабой ему было не справиться, пришлось стрелять