В Петербурге завершили 21-летнюю реставрацию Троицкого собора

В Петербурге завершили 21-летнюю реставрацию Свято-Троицкого Измайловского собора, сообщает «Фонтанка.ру». С результатами проведенных работ ознакомились петербургский губернатор Георгий Полтавченко и спикер законодательного собрания Вячеслав Макаров.Эксперты восстановили фасады, купола и внутреннее убранство собора, которое существенно пострадало в советскую эпоху, когда храм использовался как склад.Кроме того, в 2006 году из-за халатности при реставрации произошел сильный пожар. Огонь тушили вертолеты и десятки пожарных расчетов, однако центральный купол собора обрушился, обгорели и два уже отреставрированных малых купола. В том же году стало известно, что тогдашний папа Римский Бенедикт XVI пожертвовал €10 тыс. на восстановление пострадавшего от пожара собора.Фото: www.radiomayak.ruСобор был построен в 1835 году для лейб-гвардии Измайловского полка. Автор проекта – Василий Стасов. В этом храме венчался писатель Федор Достоевский, отпевали композитора Антона Рубинштейна.

Собор вмещает до трех тысяч человек. В его стены вмонтированы памятные мраморные доски с именами офицеров Измайловского полка, погибших в сражениях. С внутренней стороны купола расписаны золотыми звездами по голубому фону. Храм внесен в список ЮНЕСКО как часть исторического центра Санкт-Петербурга