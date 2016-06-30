Желающие пожениться петербуржцы обрушили портал госуслуг (фото)

И традиционно выстроились в очередь у Дворца бракосочетаний на Английской набережной.

Обсуждение темы:

«Желающие пожениться петербуржцы обрушили портал госуслуг (фото)»

Тоскливый Дятел 10.01 17:39 [ + -4 – ]

Это замечательно. Значит людям нужны не только хлеб и зрелища, но и семейные ценности.

Всезнайка 10.01 18:34 [ + 4 – ]

Психи ненормальные:-):-):-)потом такое же столпотворение будет чтоб развестись :-):-):-):-)

смерч 10.01 18:46 [ + 5 – ]

Помню лет пять после свадьбы идём с женой мимо закса,толпа..свадьба,молодожёны...Счастливые лица как солнце светят..Жена говорит:Какие молодцы,какие счастливые жених и невеста...Я говорю с улыбкой :Да...А про себя повторяю..Во дураак!Белолага.