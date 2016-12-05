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СМИ: юношу, погибшего на станции "Площадь Александра Невского", на рельсы толкнули друзья

15:55
Тэги: метро, чп, смерть, транспорт
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Тэги: метро, чп, смерть, транспорт
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Общество
Обсуждение темы:
«СМИ: юношу, погибшего на станции "Площадь Александра Невского", на рельсы толкнули друзья»
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Тоскливый Дятел 10.01 16:07 [ + -4 ]

Скорость подъезда поезда к платформе следовало бы ограничить. Наземные поезда и электрички не подходят к платформе с бешеной скоростью, а эти мчатся как будто Шумахер. Все равно больше времени уходит на простой, связанный с извлечением тела.

dexter 10.01 16:31 [ + 1 ]

Естественный отбор в действии. Слабоумие приматов на лицо.

Всего комментариев - 2

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