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«СМИ: юношу, погибшего на станции "Площадь Александра Невского", на рельсы толкнули друзья»

Скорость подъезда поезда к платформе следовало бы ограничить. Наземные поезда и электрички не подходят к платформе с бешеной скоростью, а эти мчатся как будто Шумахер. Все равно больше времени уходит на простой, связанный с извлечением тела.