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«Предполагаемому организатору "групп смерти" Филиппу Будейкину продлили арест до 15 мая»

Тоскливый Дятел 10.01 16:13 [ + 0 – ]

Кто ищет способ, тот его все равно найдет. Вины Лиса я вообще не усматриваю. Если бы он веревку мылил или на подоконник помогал влезать.