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В Новой Ладоге пьяная женщина набросилась с ножом на своего собутыльника

19:48, 10 января
Тэги: нападения, травмы, алкоголь, ссора, ленобласть
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Тэги: нападения, травмы, алкоголь, ссора, ленобласть
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