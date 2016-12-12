Приезжий из Молдовы насмерть замерз в сугробе в Луге

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», тело 45-летнего приезжего без головного убора было обнаружено 9 января около десяти часов вечера под снегом у дома 25 по улице Петра Баранова.



На теле приезжего не выявлено внешних признаков насильственной смерти. У погибшего нашли разрешение на работу иностранному гражданину, выданное ФМС в декабре 2012 года.



Труп не дактилоскопирован в виду сильного окоченения. Тело направлено в судебно-медицинский морг для установления причин смерти.



Напомним,

Окоченевший труп мигранта из Молдовы найден в сугробе в городе Луге Ленинградской области.Как передает АН «Оперативное прикрытие», тело 45-летнего приезжего без головного убора было обнаружено 9 января около десяти часов вечера под снегом у дома 25 по улице Петра Баранова.На теле приезжего не выявлено внешних признаков насильственной смерти. У погибшего нашли разрешение на работу иностранному гражданину, выданное ФМС в декабре 2012 года.Труп не дактилоскопирован в виду сильного окоченения. Тело направлено в судебно-медицинский морг для установления причин смерти.Напомним, ранее в январе в Парголово насмерть замерз мужчина, одетый в майку и трусы. Полиция установила, что погибший является жителем Калининского района, ранее пропавшим без вести.







Обсуждение темы: «Приезжий из Молдовы насмерть замерз в сугробе в Луге» Тоскливый Дятел 10.01 12:54 [ + 0 – ]

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