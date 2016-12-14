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Три пожарных расчета тушили подвал в доме на Литейном

12:22
Тэги: пожары, центр
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Тэги: пожары, центр
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Общество
Обсуждение темы:
«Три пожарных расчета тушили подвал в доме на Литейном»
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Тоскливый Дятел 10.01 12:55 [ + -1 ]

Поясните пожалуйста, как может обгореть вентиляция.

Всего комментариев - 1

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