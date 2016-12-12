В Ивангороде водитель "Рено" насмерть сбил 32-летнюю женщину на "зебре"
18:41, 10 января
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Новой Ладоге пьяная женщина набросилась с ножом на своего собутыльника
- В Бокситогорске во время пьянки конфликтный мужчина зарезал своего 68-летнего собутыльника
- Открытие в лечении варикоза
- Вооруженный разбойник не смог убедить начальника офиса салона связи отдать ему выручку
- В Тихвине 19-летний парень продал по дешевке машину своего брата
- В Петербурге завершили 21-летнюю реставрацию Троицкого собора
- В Черном море найдено тело Антона Губанкова, погибшего в авиакатастрофе в Сочи
- Рассеянный водитель "Газели" влетел в трамвай на Коломяжском (фото)
- Желающие пожениться петербуржцы обрушили портал госуслуг (фото)
- По факту столкновения на рельсы метро 22-летнего парня возбуждено уголовное дело
- СМИ: юношу, погибшего на станции "Площадь Александра Невского", на рельсы толкнули друзья
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«В Ивангороде водитель "Рено" насмерть сбил 32-летнюю женщину на "зебре"»
Новые в начале | Новые в конце
Всего комментариев - 1
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
30 декабря 2016
27 декабря 2016
10 января
28 декабря 2016
27 декабря 2016
18:26, 12 декабря 2016
В жутком ДТП с трамваем на Обуховской Обороны пассажир "Мерседеса" погиб сразу, а водитель сгорел заживо (фото, видео)
"Боярышник", из-за которого в Иркутске умерло более 30 человек, был произведен по поддельным документам в Петербурге (25/+0)
Сын "президентского повара" Пригожина разбил "Гелендваген" за 12 млн рублей через 48 часов после после покупки (19/+0)
15:55, 10 января СМИ: юношу, погибшего на станции "Площадь Александра Невского", на рельсы толкнули друзья (10/+10)
15:31, 10 января Предполагаемому организатору "групп смерти" Филиппу Будейкину продлили арест до 15 мая (1/+1)
15:15, 10 января Дворец Юсуповых вошел в мировой топ достопримечательностей для "темного" туризма (2/+2)
12:10, 10 января ДТП с участием волка и двух легковушек на Мурманском шоссе оставило сиротой 9-летнюю девочку (фото) (6/+6)
10:19, 10 января Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово (10/+10)
09:11, 10 января Пассажир погиб, упав на рельсы станции метро "Площадь Александра Невского" (фото) (0/+0)
Подписка
на новости
на новости
Вот оно качество обучения, продажа прав и купленные ТО в действии. Надо было не руля крутить навстречку, а тормозить в своей полосе - и все (включая волка) были бы живы! в «ДТП с участием волка и двух легковушек на Мурманском шоссе оставило сиротой 9-летнюю девочку (фото)»
Естественный отбор в действии. Слабоумие приматов на лицо. в «СМИ: юношу, погибшего на станции "Площадь Александра Невского", на рельсы толкнули друзья»
А как это будет называться? "Поселок погибших музыкантов"? в «Поселок в Ленобласти решили переименовать в честь музыкантов хора Александрова, погибших в авиакатастрофе в Сочи»
Один в морг, другой за решётку, итого минус два. Немного на общем фоне их количества, но хоть что-то. И "национальной вражды" не предъявишь, не по адресу. Однозначно - позитивная новость! в «СМИ: юношу, погибшего на станции "Площадь Александра Невского", на рельсы толкнули друзья»
Зачастую частные дома находятся под видео наблюдением. Очень надеюсь, что хозяйку бурбуля признают невиновными.
А родителям пострадавшего мальчика, надо серьезно заняться воспитанием сына, а то у него обострится ненависть к собакам, вырастет догхантерем в «Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово»
А родителям пострадавшего мальчика, надо серьезно заняться воспитанием сына, а то у него обострится ненависть к собакам, вырастет догхантерем в «Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово»
5
5