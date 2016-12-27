ДТП с участием волка и двух легковушек на Мурманском шоссе оставило сиротой 9-летнюю девочку (фото)

В аварии погибли родители школьницы, сама девочка и еще два человека госпитализированы в больницу.

Обсуждение темы:

«ДТП с участием волка и двух легковушек на Мурманском шоссе оставило сиротой 9-летнюю девочку (фото)»

Lion 10.01 12:34 [ + 4 – ]

Соболезнование родным.. Ужас и просто.... Нет слов... Без комментариев.

Тоскливый Дятел 10.01 12:53 [ + -5 – ]

Жалко волка.

махоня 10.01 13:16 [ + 6 – ]

Вот оно качество обучения, продажа прав и купленные ТО в действии. Надо было не руля крутить навстречку, а тормозить в своей полосе - и все (включая волка) были бы живы!