ДТП с участием волка и двух легковушек на Мурманском шоссе оставило сиротой 9-летнюю девочку (фото)
12:10
Тэги: дтп, авто, травмы, пострадавшие, дети, смерть, ленобласть, мурманское шоссе, животные
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Общество
Обсуждение темы:
«ДТП с участием волка и двух легковушек на Мурманском шоссе оставило сиротой 9-летнюю девочку (фото)»
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махоня 10.01 13:16 [ + 6 – ]
Вот оно качество обучения, продажа прав и купленные ТО в действии. Надо было не руля крутить навстречку, а тормозить в своей полосе - и все (включая волка) были бы живы!
Всего комментариев - 4
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