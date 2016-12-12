Обсуждение темы:

«Вооруженный разбойник не смог убедить начальника офиса салона связи отдать ему выручку»

... Убеждал, просил, ползал на коленях, руки целовал, пукалкой размахивал (тем самым попутно вентилируя спертый воздух в помещении) - все тщетно ... Ответ начальника офиса был неумолим и дробил несчастного как кувалдой: "Денег нет, но Ты держись!"