Полиция задержала вымогателя, который вместе с подельником требовал у иностранца 200 тысяч рублей несуществующего долга

Потерпевшего держали в его же доме в Усть-Ижоре.

Потерпевшего держали в его же доме в Усть-Ижоре.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 8 января в полицию обратился 39-летний неработающий гражданин одной из стран Юго-Восточной Европы. Иностранец рассказал стражам порядка, что в период с 6 по 8 января в поселке Усть-Ижора в его частном доме двое граждан, 28 и 39 лет, оба неработающие, один из которых является жителем Ивановской области, в счет несуществующего долга вымогали у него 200 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали младшего из злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Сотрудники полиции Колпинского района Петербурга задержали мужчину, который вместе с соучастником вымогал у 39-летнего местного жителя деньги в счет несуществующего долга. Потерпевшего удерживали в его же частном доме в поселке Усть-Ижора.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 8 января в полицию обратился 39-летний неработающий гражданин одной из стран Юго-Восточной Европы. Иностранец рассказал стражам порядка, что в период с 6 по 8 января в поселке Усть-Ижора в его частном доме двое граждан, 28 и 39 лет, оба неработающие, один из которых является жителем Ивановской области, в счет несуществующего долга вымогали у него 200 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали младшего из злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что тамбовского кавказца похитили во время поездки в Петербург и вымогали миллион.







Обсуждение темы: «Полиция задержала вымогателя, который вместе с подельником требовал у иностранца 200 тысяч рублей несуществующего долга» Тоскливый Дятел 10.01 12:04 [ + 0 – ]

Под страной Юго-Восточной Европы имеется виду очевидно, Молдова.

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