Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово
10:19
Тэги: животные, дети, ранения, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово»
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Всезнайка 10.01 10:32 [ + 1 – ]
Так ему и надо!Ибо не фиг лазить по чужим участкам и дразнить собак!Мало ему досталось,надо было чтоб бобик вообще его загрыз!
Saymon Grapes 10.01 12:38 [ + 2 – ]
Подростки... что с них взять...
Зоя - Змeя Особо Ядовитая 10.01 15:08 [ + 1 – ]
Зачастую частные дома находятся под видео наблюдением. Очень надеюсь, что хозяйку бурбуля признают невиновными.
Зачастую частные дома находятся под видео наблюдением. Очень надеюсь, что хозяйку бурбуля признают невиновными.
А родителям пострадавшего мальчика, надо серьезно заняться воспитанием сына, а то у него обострится ненависть к собакам, вырастет догхантерем
Всего комментариев - 7
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