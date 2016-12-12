Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово

Мальчик с друзьями пробрался на территорию частного участка.

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Обсуждение темы:

«Пятиклассник попал в больницу после нападения собаки в Кудрово»

Всезнайка 10.01 10:32 [ + 1 – ]

Так ему и надо!Ибо не фиг лазить по чужим участкам и дразнить собак!Мало ему досталось,надо было чтоб бобик вообще его загрыз!

Тоскливый Дятел 10.01 11:09 [ + -8 – ]

Надо проверить, а была ли табличка "Злая собака".

ССCР 10.01 11:25 [ + 2 – ]

прошли времена когда кругом было всё колхозное

дон 10.01 11:57 [ + 2 – ]

че,по заслугам получил,высерок?нечего по домам чужим лазить.

монк-аль-ахри 10.01 14:49 [ + -1 – ]

ублюдок получил по делам. не фиг по чужим территориям шастать.