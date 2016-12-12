Труп связанного мужчины с рассеченным черепом нашли в квартире на Сикейроса

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Обсуждение темы:

«Труп связанного мужчины с рассеченным черепом нашли в квартире на Сикейроса»

Иванов1 10.01 12:05 [ + -1 – ]

Очевидно, что самоубийство