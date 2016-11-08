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«600 единиц техники вышли на уборку дорог Петербурга (фото)»

Вот это мощь, впечатляет. Сразу видно, отцы города не спят, заботятся о нас. Поэтому, в городе чисто, безопасно, в квартирах тепло и уютно. Слава губернатору!

Да не нужны никакие отчеты. Возможен только один отчет: чистота и порядок. А отчеты свои могут нежно и осторожно ввести себе в анус.