За новогодние каникулы в НИИ имени Джанелидзе поступили около 50 человек с термическими поражениями (видео)

Причем 20 из них с переохлаждением, а 30 - с ожогами.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«За новогодние каникулы в НИИ имени Джанелидзе поступили около 50 человек с термическими поражениями (видео)»

Тоскливый Дятел 09.01 18:05 [ + -2 – ]

Не перепой, так ожог. Не поножовщина, так переохлаждение.

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 09.01 19:02 [ + 2 – ]

Год жареного петуха