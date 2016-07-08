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Ушел из жизни петербургский скульптор Альберт Чаркин

16:44, 9 января
Тэги: смерть, скульптура, памятники, искусство
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Тэги: смерть, скульптура, памятники, искусство
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Общество
Обсуждение темы:
«Ушел из жизни петербургский скульптор Альберт Чаркин»
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Тоскливый Дятел 09.01 18:06 [ + -3 ]

Жаль, уходят из жизни достойные люди.

Всего комментариев - 1

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