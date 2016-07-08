«Ушел из жизни петербургский скульптор Альберт Чаркин»

Сегодня ушел из жизни известный петербургский скульптор Альберт Чаркин. Ему было 80 лет. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам художника."Ушел из жизни выдающийся художник, скульптор, педагог. В своем творчестве Альберт Серафимович воспевал Россию, русского человека, русский характер. Свое вдохновение он черпал в истории нашей страны, создавая портреты великих деятелей истории и культуры.Это был человек удивительной работоспособности и редкой природной одаренности, бесконечно преданный любимому делу. Он прожил долгую счастливую и профессионально насыщенную жизнь. Работы скульптора сегодня украшают парки, улицы и площади разных городов, но больше всего их в Петербурге – городе, в котором Альберт Серафимович прожил значительную часть своей жизни и который вдохновлял его на создание замечательных творений.Возглавляя Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, Альберт Серафимович воспитывал молодых художников в духе преданности искусству и Отечеству, щедро делился с ними своим опытом, знаниями и мастерством. Во главе Санкт-Петербургского союза художников он всеми силами поддерживал творческое сообщество нашего города, проявлял особую заботу о ветеранах.Альберта Серафимовича Чаркина больше нет с нами, но память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, в его творениях и работах его учеников", - говорится вАльберт Чаркин – советский и российский скульптор, педагог, профессор, председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ, член Президиума Российской академии художеств, народный художник РФ.В 1966 году окончил институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Известен в городе по таким работам, как памятник Сергею Есенину в Таврическом саду, бюст Петра I на Московском вокзале, бюст Валерия Чкалова у павильона станции метро «Чкаловская», памятник бравому солдату Швейку.