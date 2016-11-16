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«На достройку стадиона на Крестовском выделили еще 2 млрд рублей»

А в это время в стране, где нет нефти игаза:

В Финляндии с января дешевле станут почти 900 наименований товаров.



Концерн S-Group, который владеет продуктовыми супермаркетами S-Market, Prisma и Alepa, объявил о снижении цен на 100 видов овощей, производимых в Финляндии. Всего в компании обещают более низкие цены на 900 товаров в 2017 году. Например, цена на финские огурцы упадет почти на 40%, а картошка и томаты подешевеют на 20%.