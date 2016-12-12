Обсуждение темы:

«К середине января в Петербург вернутся сильные морозы »

Тоскливый Дятел 09.01 16:47 [ + 0 – ]

Сейчас минус двадцать уже считают сильными. Как же наши предки до минус сорока в финскую кампанию выдерживали!