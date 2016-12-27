Поселок в Ленобласти решили переименовать в честь музыкантов хора Александрова, погибших в авиакатастрофе в Сочи

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Обсуждение темы:

«Поселок в Ленобласти решили переименовать в честь музыкантов хора Александрова, погибших в авиакатастрофе в Сочи»

махоня 09.01 19:59 [ + 3 – ]

нет слов! 8 дней праздника это вред!

НЕСТОР 09.01 20:46 [ + 2 – ]

Что вы всё 3,14здите про 20 минут? Самолёт 70 секунд был в полёте.