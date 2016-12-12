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«Азиат столкнул уроженку Молдовы с лестницы в метро "Купчино"»

Ишаку и его жертве на историческую Родину!

Дв и фиг с этой цыганчей...не жалко...

Где то я это уже слышал и видел.Таких надо не сажать а усыплять.