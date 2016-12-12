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«В Гатчинском районе нашли 36-летнего мужчину с кирпичом в голове»

Наверное, они в шахматы играли и житель хотел доказать, что в будущем Малые Колпаны превратятся в Большие. Партнер не согласился и получил кирпичом. Типовая ситуация.

Если бы кирпичем по голове,то это понятно,а как это с кирпичем в голове?Как он туда уместился, в голову то???:-)