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«В метро Петербурга начали продавать суточные проездные»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 09.01 15:41 [ + 1 – ]

Россия возвращается назад в прошлое: осталось ввести талоны на водку и абонемент на проституток