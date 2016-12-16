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«На Лиговском под покровом ночи 23-летний азиат отобрал мобильник у 40-летней дамы»

... Если дама работала в качестве "живца" - я снимаю перед ней шляпу. Если нет - то бродить около часу ночи по нашему городу женщине в одиночку (причем наверняка без спецподготовки и спецсредств) - надо совсем не иметь ни мозгов, ни малейшего чувства самосохранения. Говорим-говорим, пишем-пишем - толку ноль. А по телевизору вас никто об этом не предупредит. Им же некогда - они нашу толерантную власть славят ...