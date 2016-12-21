Годовалый мальчик обварился в тазу с горячей водой на Решетникова

У ребенка диагностированы многочисленные ожоги.

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«Годовалый мальчик обварился в тазу с горячей водой на Решетникова»

Всезнайка 09.01 10:00 [ + 0 – ]

По ходу дела у нас все родители тупые как бараны...ну или безмозглые...