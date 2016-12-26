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«Преподавателя нашли повешенным в здании ГУАП на Большой Морской»

Тоскливый Дятел 09.01 16:49 [ + 0 – ]

Наверное, он очень любил свою работу. Не смог с ней до конца жизни развязаться.