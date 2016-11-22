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В общежитии на Зайцева постояльцы порезали администратора и его жену

14:59, 8 января
Тэги: ранения, конфликт, белоруссия, мигранты, поиск, общежития, кировский район
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Тэги: ранения, конфликт, белоруссия, мигранты, поиск, общежития, кировский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В общежитии на Зайцева постояльцы порезали администратора и его жену»
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махоня 08.01 22:34 [ + 4 ]

а что там все администраторы узбеки? может это наркоточка? и наркоши их и режут

legenda.natalya 08.01 23:47 [ + 2 ]

А что, как статья про узбеков, сразу комменты включили?

Всего комментариев - 2

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Популярные комментарии
а что там все администраторы узбеки? может это наркоточка? и наркоши их и режут в «В общежитии на Зайцева постояльцы порезали администратора и его жену»
А что, как статья про узбеков, сразу комменты включили? в «В общежитии на Зайцева постояльцы порезали администратора и его жену»
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