В общежитии на Зайцева постояльцы порезали администратора и его жену
14:59, 8 января
Тэги: ранения, конфликт, белоруссия, мигранты, поиск, общежития, кировский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В общежитии на Зайцева постояльцы порезали администратора и его жену»
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махоня 08.01 22:34 [ + 4 – ]
а что там все администраторы узбеки? может это наркоточка? и наркоши их и режут
Всего комментариев - 2
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а что там все администраторы узбеки? может это наркоточка? и наркоши их и режут в «В общежитии на Зайцева постояльцы порезали администратора и его жену»
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