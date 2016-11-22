В общежитии на Зайцева постояльцы порезали администратора и его жену

Под подозрением житель Ленобласти и гражданин Белоруссии.

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Обсуждение темы:

«В общежитии на Зайцева постояльцы порезали администратора и его жену»

махоня 08.01 22:34 [ + 4 – ]

а что там все администраторы узбеки? может это наркоточка? и наркоши их и режут