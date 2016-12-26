Глава УТ МВД по СЗФО скоропостижно скончался в Петербурге

В Северной столице минувшей ночью скоропостижно ушел из жизни начальник Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу Сергей Кострыкин. Об этом сообщает dp.ru.



Согласно предоставленной информации, полковник полиции скончался в возрасте 57-и лет 8 января около 01:00, возможно, на даче в Кировском районе Ленинградской области. Предполагается, что в качестве причины смерти Кострыкина выступил разрыв тромба в легком.



Сергей Кострыкин был назначен на должность начальника УТ МВД России по СЗФО Указом президента России Путина в апреле 2016-го года.



Известно, что он 36 лет посвятил работе в полиции и милиции Петербурга и Ленинграда соответственно. Свой карьерный путь начал с должности рядового патрульно-постовой службы Куйбышевского РУВД Ленинграда.





