Супруги с ребенком из Петербурга покалечились в ДТП по дороге из Таллина (фото)

Трое россиян, возвращавшихся из Эстонии в Петербург, серьёзно пострадали в результате аварии на трассе Таллин – Нарва в Ляэне-Вирумаа, районе местечка Сями.Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу полиции Идаской префектуры Эстонии, ДТП случилось 5 января около 13 часов на 110-м километре Таллинского шоссе в условиях сильной метели. В сторону Нарвы двигались два легковых автомобиля с российскими номерами.По предварительным данным, первый автомобиль, Infiniti, начал объезжать препятствие и выехал на встречную полосу, где по касательной задел микроавтобус Volkswagen. Микроавтобус, уходя от столкновения, тоже выехал на встречную полосу и врезался в двигавшийся за Infiniti автомобиль Toyota Yaris. Последний выбросило с трассы.Пострадали три человека, ехавшие в «Тойоте»: 31-летний мужчина-водитель, 33-летняя женщина и девятимесячный ребёнок.Сначала их доставили в больницу города Раквере. К вечеру 5 января женщину перевезли в Северо-Эстонскую региональную больницу и поместили на отделение интенсивной терапии. Младенец в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в Таллинскую детскую больницу и также находится на отделении интенсивной терапии. Состояние женщины и ребёнка по-прежнему стабильное.«Сейчас ситуация такова: из Таллина приехал реанимобиль за младенцем. Он находится в очень тяжёлом состоянии, команда реаниматологов пока не готова везти его в Таллин. Пытаемся на месте что-то предпринять, производятся компьютерные и другие исследования, которые у нас на месте обычно таким маленьким детям не делаются», – рассказал эстонскому изданиюруководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев.Женщина, по его словам, также находится в критическом состоянии и ее готовят к перевозке в больницу высшего уровня — в Тарту или Таллин.«Из трех пациентов у мужчины состояние до сих пор было лучше, однако он тоже серьезно пострадал, у него многочисленные переломы, отметил Сууркаев.Как сообщили в полиции, точные обстоятельства ДТП будут выяснены в рамках уголовного делопроизводства.