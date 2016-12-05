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В Парголово мужчина в трусах и майке замерз насмерть

17:54, 6 января
Тэги: тело, смерть, парголово, выборгский район
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Тэги: тело, смерть, парголово, выборгский район
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