С НОВЫМ ГОДОМ!
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Общество
Обсуждение темы:
«С НОВЫМ ГОДОМ!»
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Дед3ахар 01.01 10:23 [ + 4 – ]
Уважаемые Честные и Неподкупные наши Русские россияне, я Вас поздравил всех с Новым 2017 м годом, 31 декабря.
Уважаемые Честные и Неподкупные наши Русские россияне, я Вас поздравил всех с Новым 2017 м годом, 31 декабря.
Сейчас хочу обратить ваше внимание! Прочитал в Яндексе, что весь аульный кавказ не платит за коммунальные услуги! Долг свыше 70 млрд составил. Медведев же проснулся от спячки, и пообешал навести порядок в первом квартале.Так к слову: "Поверил ли кто из клана едро-обещалок и обиралок?"
Всего комментариев - 1
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Не по теме. Но, хочу всех людей, которые не мирятся с путино-едрисьим режимом, говорят правду и никогда не сдаются поздравить с Новым 2017 годом!!! И пожелать ИМ всего самого наилучшего в следующем году!!!На Новый Год выпью за ВАС бокал шампанского. Дай В... в «Автолюбителя из Петербурга обстреляли в ходе дорожного конфликта под Кировском»
Уважаемые Честные и Неподкупные наши Русские россияне, я Вас поздравил всех с Новым 2017 м годом, 31 декабря.
Сейчас хочу обратить ваше внимание! Прочитал в Яндексе, что весь аульный кавказ не платит за коммунальные услуги! Долг свыше 70 млрд составил. ... в «С НОВЫМ ГОДОМ!»
Сейчас хочу обратить ваше внимание! Прочитал в Яндексе, что весь аульный кавказ не платит за коммунальные услуги! Долг свыше 70 млрд составил. ... в «С НОВЫМ ГОДОМ!»
Молодец сын! Всем надо быть таким сыновьями! в «Защищая своего 84-летнего отца, мужчина зарезал противника во время конфликта»
30.12 09:40 наконец то наша олька осознала истину и пишет правду, что засирает газету и не хочет в ней ошиваться, как она пишет сама. в «Больше тысячи полицейских будут следить за порядком в центре Петербурга на Новый год»
Выслать из Ленинграда всю шваль аульную и не надо тысячу полицаев? В СССР почему то не было всякого криминала и беспредела, как сейчас при власти путино-едрисей и всякого электората чуркестанского! Как помню было небольшое кол-во милиционеров.А, в школах ... в «Больше тысячи полицейских будут следить за порядком в центре Петербурга на Новый год»
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