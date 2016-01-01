«В Петербурге могут установить 70-меетровый памятник Хармсу »

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Общество
Там пускай ставят что хотят. Можно и на площади собачака поставить. Все-равно весь центр уже испоганили - хуже уже не будет. Простым ленинградцам уже не хватит денег из своих резерваций в центр приехать. Слугам народа из-за тонировки тоже не видно. А китайцам будет интересно смотреть на это и царители пускай бабла срубит.
деньги некуда девать при нищих стариках
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
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18:26, 12 декабря
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