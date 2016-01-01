Уроженца Узбекистана, отсидевшего за изнасилование, задержали на выходе из колонии за убийство, надругательство и разбой

Мигрант напал на охранника салона красоты в октябре 2009 года.

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«Уроженца Узбекистана, отсидевшего за изнасилование, задержали на выходе из колонии за убийство, надругательство и разбой »

Тоскливый Дятел 30.12 16:09 [ + -1 – ]

Судя по всему, с ним не хотят расставаться.

НЕСТОР 30.12 16:23 [ + 2 – ]

Какая-то х..ня, этого мракозадого надо на кол сажать.

Пастуx 30.12 16:31 [ + 4 – ]

Узексский ишак и подонок!

Sergio 30.12 17:01 [ + 7 – ]

То есть налогоплательщики РФ его N лет кормили, а теперь и дальше будут кормить? Это вообще как??

Дед3ахар 30.12 17:01 [ + 1 – ]

Нестор, этого подонка аульного и на кол посадят и место под шконкой определят! Как прибудет этапом на строгий режим.

merlin 30.12 17:04 [ + 3 – ]

так вот за чем они сюда приезжают а я то думала работать