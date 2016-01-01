Автолюбителя из Петербурга обстреляли в ходе дорожного конфликта под Кировском

К счастью, мужчину удалось оторваться от преследователей.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Автолюбителя из Петербурга обстреляли в ходе дорожного конфликта под Кировском»

Vladlen 30.12 19:55 [ + 1 – ]

надо было просто наехать на него.