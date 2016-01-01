Фура с мандаринами пропала по дороге из Петербурга в Москву

Груз стоимостью 1,2 млн рублей бесследно исчез.

Груз стоимостью 1,2 млн рублей бесследно исчез.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 26 декабря логистическая компания Северной столицы заключила договор с владельцем фруктов на перевозку в Москву указанного груза, разместив предварительно объявление в Интернете. На объявление откликнулся некий "Леонид", заключивший договор от имени одного ООО.



Мандарины были погружены в автомобиль VOLVO FH-12 на складе на проспекте Непокоренных 26 декабря. Фура отправилась в Москву, но по адресу, указанному в путевом листе, не прибыла.

Водитель заявил, что произвел разгрузку за окраиной Москвы, в деревне Апаринки Ленинского района, как ему и было велено.



Стоимость мандаринов составляет 1 миллион 296 518 рублей. Заявление о краже направлено в столичную полицию для проверки.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Москве пропали 18 тонн мандаринов из Петербурга. Стоимость исчезнувших фруктов состоавляет более 1,2 млн рублей.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 26 декабря логистическая компания Северной столицы заключила договор с владельцем фруктов на перевозку в Москву указанного груза, разместив предварительно объявление в Интернете. На объявление откликнулся некий "Леонид", заключивший договор от имени одного ООО.Мандарины были погружены в автомобиль VOLVO FH-12 на складе на проспекте Непокоренных 26 декабря. Фура отправилась в Москву, но по адресу, указанному в путевом листе, не прибыла.Водитель заявил, что произвел разгрузку за окраиной Москвы, в деревне Апаринки Ленинского района, как ему и было велено.Стоимость мандаринов составляет 1 миллион 296 518 рублей. Заявление о краже направлено в столичную полицию для проверки.Напомним, ранее мы писали о том, что фура с 18 тоннами замороженной говядины пропала на пути из Петербурга во Владимир.







Обсуждение темы: «Фура с мандаринами пропала по дороге из Петербурга в Москву» Всезнайка 30.12 15:07 [ + 1 – ]

Затарился кто-то на Новый год..

Всего комментариев - 1