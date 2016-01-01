МЧС опубликовала список адресов для запуска фейерверков в Петербурге

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«МЧС опубликовала список адресов для запуска фейерверков в Петербурге»

Нах ЕР 30.12 13:45 [ + 6 – ]

Как епашили под окнами - так и будут

Bloempje 30.12 14:33 [ + -1 – ]

Из п. Горелово по всему городу и пригородам Политрук Пасечник зайдет в гости ко многим любителям огонька и алкокайфа, которые получат прописку в п. Горелово на весь следующий новенький, не без приключений, годик....

махоня 30.12 17:16 [ + 0 – ]

кто такая Слава Пожарная? Надо же так хорошую идею таким названием испоганить.

смерч 30.12 19:18 [ + 0 – ]

А деревне уевка разрешили только за сто метров от остановки автобуса в поле.

alik1972 30.12 20:00 [ + 0 – ]

Это из серии закона о выгуле собак в намордниках и поводках.

Кто за этим следит?Кто штрафует?

Всем - ПО...!!!