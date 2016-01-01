«МЧС опубликовала список адресов для запуска фейерверков в Петербурге»

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Общество
Из п. Горелово по всему городу и пригородам Политрук Пасечник зайдет в гости ко многим любителям огонька и алкокайфа, которые получат прописку в п. Горелово на весь следующий новенький, не без приключений, годик....
кто такая Слава Пожарная? Надо же так хорошую идею таким названием испоганить.
А деревне уевка разрешили только за сто метров от остановки автобуса в поле.
Это из серии закона о выгуле собак в намордниках и поводках.
Кто за этим следит?Кто штрафует?
Всем - ПО...!!!
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
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Priprava 23:00, 5 декабря
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