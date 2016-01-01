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Сергей Семак возглавил "Уфу" (фото)

12:38
Тэги: спорт, футбол, зенит, сергей семак
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Тэги: спорт, футбол, зенит, сергей семак
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Общество
Обсуждение темы:
«Сергей Семак возглавил "Уфу" (фото)»
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Тоскливый Дятел 30.12 12:59 [ + 0 ]

Лучше быть первым в Уфе, чем вторым в Зените.

kaiman69 30.12 19:25 [ + 1 ]

Ну а что тут поделаешь- если это реальный уровень Семака....

Миша Иванов 30.12 20:49 [ + 0 ]

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

Всего комментариев - 3

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