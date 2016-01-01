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У кассы в книжном магазине на Гражданском умерла покупательница

11:16
Тэги: смерть, тело, торговля, калининский район
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Тэги: смерть, тело, торговля, калининский район
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