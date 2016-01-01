Бабушка-нарушительница покалечилась под колесами авто на Учительской (фото)
10:38
Тэги: дтп, авто, пешеходы, калининский район
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«Бабушка-нарушительница покалечилась под колесами авто на Учительской (фото)»
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